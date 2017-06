¿Tendrá sólo tres franjas la nueva camiseta del Alavés?

Este viernes se conocerá la indumentaria definitiva del Alavés y del Baskonia para la temporada 2017-18 tras el cambio de proveedor. La marca deportiva Kelme vestirá a ambos conjuntos, de manera que el club vitoriano ha dado por finalizada su relación de cuatro años con la marca danesa Hummel.

Según ha confirmado el grupo Alavés-Baskonia, este viernes presentará a las 20:30 horas en el edificio de La Azucarera, la nueva equipación de la firma Kelme tanto para albiazules como para azulgranas. También se mostrará por primera vez la indumentaria del equipo ThunderX3 Baskonia, equipo profesional de eSports, y la del club croara asociado del Alavés, el NK Rudeš. Precisamente el equipo de Zagreb, no ha esperado al viernes para dar a conocer como serán sus nuevas camisetas y ha publicado en las redes sociales cómo será su indumentaria la próxima temporada, un estilo que bien podría seguir la ropa del Alavés.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT❗️ǀ Kelme becomes technical provider for NK Rudeš!