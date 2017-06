«El objetivo del Alavés es llegar a la élite del fútbol femenino»

Dafne Triviño (Vitoria, 1983) será la encargada de coordinar la sección femenina del Deportivo Alavés. Algo por lo que viene luchando toda su vida, desde sus inicios como jugadora y entrenadora en el club Gasteizko Neskak, donde ha permanecido 15 años. Media vida entregada a mejorar la calidad y la estructura del fútbol femenino en Álava. De ese empeño nació su formación como entrenadora superior, una de las pocas mujeres en la provincia que lo posee. Sólo una grave lesión en el tendón de Aquiles le apartó de los terrenos de juego, pero en la gestión se muestra imparable y llena de proyectos nuevos para convertir el club albiazul en un referente femenino. Sin prisa, pero sin pausa, los objetivos ya están marcados. Su sueño, ver jugar a ‘las Gloriosas’ en Mendizorroza. Todo a su tiempo.

–Una mujer de fútbol, lo avala su trayectoria. Y de las pocas con título superior de entrenadora.

–Sí, es verdad. Habría que investigar más, pero junto con Idurre Frías, creo que somos las dos únicas en Álava.

–¿Mucha pelea para reivindicarse en este deporte?

–Sí. Ha sido complicado. Es cierto que ahora el fútbol femenino está en otra situación, pero los inicios fueron muy duros. Como jugadora también lo viví, el tener que entrenar todos los días en el hueco que te dejaban los chicos, recuerdo la arena hace años de Sansomendi. Después, como coordinadora y entrenadora, también porque hay que luchar contra todo. Hablo del fútbol femenino en particular, pero entiendo que el deporte femenino en general necesita más impulso. Con esta iniciativa del Deportivo Alavés se está dando un valor importante al fútbol femenino.

–¿Cuáles van a ser sus funciones?

–Voy a llevar la parte de coordinación deportiva y de toda la estructura formada por varios equipos, además de los vínculos que podamos tener con clubes convenidos que, a partir de ahora, se extiende ya a la parte femenina. Tratar de hacer las plantillas, temas internos, contactos con federaciones, organización de partidos, torneos. Muchas cosas, pero con mucha ilusión.

–¿Con qué estructura echarán a andar?

–Tendremos un equipo senior, además de uno alevín y otro infantil que competirán en la liga escolar y una escuela donde estarán las niñas más pequeñas nacidas entre 2008 y 2011. Queremos que ese mismo funcionamiento que se lleva haciendo en masculino, tenga el mismo soporte en femenino.

Plantilla alavesa

–El camino será largo ya que el equipo senior, en principio, comenzará desde muy abajo, en la liga territorial alavesa.

–Estamos trabajando en ello, en poder dotar al proyecto de la mejor forma posible para salir en los mejores términos. Estamos decidiendo ahora todo, pero lo que sí está claro es que la estructura base la vamos a tener y veremos cuál es la realidad con la que iniciamos la nueva temporada. Aún nos faltan detalles.

–¿Cómo será el proceso de selección de las jugadoras del primer equipo?

–Buscamos un equipo competitivo. Si finalmente salimos en territorial, el objetivo será ascender a Liga Vasca. Hay jugadoras de nivel en Álava y las conocemos. Nos intentaremos hacer con esas jugadoras y otras de la provincia para hacer un bloque competitivo que pueda ir cumpliendo los plazos lo antes posible.

–¿Serán todas jugadoras alavesas?

–En principio, en la base todas, pero si tenemos opciones de traer jugadoras de otras provincias cercanas, las puertas están abiertas. Esto es un proyecto que nace con la intención de dar cabida a todas las jugadoras que tengan un nivel competitivo alto. También haremos unas pruebas de acceso en categorías inferiores que se publicarán en breve.

–¿Se baraja un número determinado de chicas en la estructura?

–La escuela estará abierta a todas las niñas que quieran participar. En los casos de las categorías infantil y alevín, cada equipo tendrá 12 jugadoras. En el senior, estarán 20. Esos son los números que en principio barajamos. Pero no son cerrados, ya que puede haber modificaciones en función de las necesidades deportivas que vayan surgiendo.

–¿El banquillo lo deja para otra persona?

–Sí, eso está claro. Yo este año no voy a entrenar. Me he involucrado en este proyecto para realizar otras labores de coordinación. En la parcela de técnicos buscamos gente que conozca estructuras femeninas. Queremos gente cualificada, preparada y que esté involucrada.

–¿El objetivo es llegar a la Primera División?

–Ese es el gran objetivo, llegar a la élite. Está claro que el camino será largo y complicado. Nadie regala nada, las cosas se ganan en el campo. Pero esa es la meta del club y la marca que se propone.

–Como ejemplos más cercanos, ¿se mira con cierta envidia a equipos como Athletic de Bilbao o Real Sociedad?

–Bueno, envidia no. Sí es cierto que son un referente y un espejo donde poder mirar. El Alavés está haciendo un gran trabajo en su estructura masculina y eso será un espejo para el perfil femenino. Pero es verdad que tanto el Athletic como la Real llevan muchos años trabajando con éxito el fútbol femenino y serán clubes de los que aprender.

–¿Por qué en Gipuzkoa o Bizkaia el fútbol femenino tiene tirón y en Álava está costando más?

–Bueno, al final, el número de fichas que tienen, comparado con la nuestra, es abismal. En otras provincias, de cada categoría tienen el equipo A, B o incluso C. Tienen un fútbol más estructurado, con categorías cadetes completamente, así como juveniles. Y la realidad del fútbol alavés es que no tenemos la capacidad de poder llegar a eso. Pero confío que con el Alavés como referente sean más las niñas que se unan y que en un futuro podamos equipararnos a otras provincias.

Jugar en Mendizorroza

–El interés por el fútbol femenino mostrado por la Liga de Fútbol Profesional, ¿está ayudando?

–Bueno, quiero aclarar que la Liga de Fútbol Profesional no obliga a los equipos de Primera División a tener equipo femenino. No hay ningún papel que cerciore eso. Tenemos ejemplos como el del Real Madrid que no tiene estructura femenina y otros tantos. Se oye, por supuesto. Pero yo voy más allá y creo que es un tema social que, en el caso de Vitoria, nace del Deportivo Alavés como una apuesta clara. Creo que los intereses van más allá de los aspectos que la LFP promueva o indique. Insisto en que es una cuestión social, de convencimiento y que se viene pensando desde hace algunos años pero que no se ha podido llevar a cabo hasta ahora.

–¿Qué piensa de quienes afirman que el fútbol femenino no da espectáculo y, por tanto, no es rentable ni tiene seguimiento?

–Yo soy muy crítica. Realmente, quien habla así lo hace desde el desconocimiento. El pasado fin de semana se disputó en Nanclares el campeonato de España de selecciones sub’16 y el ambiente fue espectacular, como en la final de Copa Vasca o en el ‘play off’ de ascenso a Primera División del San Ignacio en Bizkaia, y el campo estaba lleno. Cuando alguien lo ve, participa, le gusta y es conocedor, los discursos cambian. Sinceramente, creo que ese tipo de comentarios están obsoletos y fuera de lugar.

–¿Sueña con ver al equipo femenino jugando en Mendizorroza?

–Es una de las cosas que buscamos. Esta estructura nace dándole la mayor dotación posible, incluso igualándola con estructuras muy altas del club, lógicamente salvando las distancias ahora mismo. Pero claro que se contempla que el equipo femenino juegue en Mendizorroza. El club también lo baraja, va a apostar por ello, y estoy segura de que, con el tiempo, también llegará.