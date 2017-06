Kiko Femenía no seguirá en Vitoria

El paso de Kiko Femenía por el Alavés ha terminado. A falta de que el club lo haga oficial, el propio jugador lo ha anunciado en su perfil de uan red social.

«Termina una gran etapa, dos años increíbles en el que no puedo estar más agradecido al trato que he recibido en todo momento y la confianza que me habéis dado. En Vitoria se queda un trocito de mi. Gracias a cada uno de vosotros que habéis estado día a día apoyándonos, porque habéis conseguido que con tanto cariño hayamos hecho historia! SIEMPRE Aúpa Alaves !», ha escrito el deportista