El Alavés mantiene contactos con el Atlético de Madrid por el extremo Ndiaye

A la espera de que se concrete la llegada del nuevo técnico, el Alavés continúa con su planificación. Todo apunta a que más de una decena de futbolistas recalarán este verano en el conjunto vitoriano y uno de los objetivos es Amath Ndiaye. Se trata de un extremo senegalés que milita en el Tenerife esta campaña, donde llegó cedido el pasado verano por el Atlético de Madrid. La entidad albiazul ya ha mantenido contactos con el club rojiblanco para sondear la posibilidad de incorporar a préstamo a un futbolista que ha comenzado a dejar huella en la Segunda División.

Ndiaye ha marcado 12 goles con el Tenerife y podría disputar en breve los ‘play off’ de ascenso a la máxima categoría. El senegalés, de 20 años y con pasaporte comunitario, destaca por su velocidad y suele ubicarse en la banda izquierda del ataque canario, aunque también puede actuar como segundo punta.

Achraf y Enzo Zidane

La operación Ndiaye no es sencilla, ya que otros equipos, incluido el Espanyol, también han sondeado con el Atlético de Madrid su posible incorporación. Incluso, el conjunto rojiblanco, que no podrá fichar hasta el próximo mes de enero, podría plantearse la posibilidad de mantener al jugador en su primera plantilla. No obstante, el Alavés apurará sus opciones.

También a través de las cesiones, una fórmula exitosa la pasada campaña, el club alavesista confía en conseguir los servicios de al menos dos futbolistas del Real Madrid. Se trata del lateral marroquí Achraf Hakimi, de 18 años, y de Enzo Zidane, hijo del técnico del conjunto blanco. Un centrocampista de mucha calidad técnica al que la escuadra blanca quiere foguear en un conjunto de Primera.