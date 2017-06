Toquero, al borde de la despedida

El futuro de Gaizka Toquero se aleja de Mendizorroza. Después de dos notables temporadas en el club albiazul, el delantero vitoriano se encuentra al borde de una despedida que podría oficializarse en las próximas semanas. Cerca de los 33 años -los cumplirá en agosto-, el todavía futbolista del Alavés ha rechazado la oferta de renovación lanzada desde la entidad albiazul y se plantea ya iniciar una última etapa futbolística en una liga extranjera. Aunque siempre queda una pequeña puerta abierta para poder reconducir la situación, nada hace indicar en estos momentos que el jugador y el club alavesista puedan o incluso quieran flexibilizar sus posturas para tratar de cerrar un acuerdo.

las claves 28 partidos ha disputado Gaizka Toquero en la última temporada, 23 en la competición liguera y cinco más en la Copa. Renovación por partidos No ha llegado a la cifra requerida para extender su vinculación de forma automática un año más Sin opciones en Madrid No entró en el once inicial de la final de Copa y ni siquiera dispuso después de unos minutos

Las diferencias contractuales entre el Alavés y Toquero vienen de lejos. En concreto, desde el pasado verano. El delantero vitoriano, tras su salida del Athletic, firmó en 2015 un vínculo de dos temporadas, con la posibilidad de añadir una más en función de la disputa de un número de partidos en la recién concluida campaña 2016-17. Pero tras el ascenso a la máxima categoría, un año donde el delantero vitoriano disputó 39 duelos ligueros y finalizó ‘Pichichi’ con nueve goles, el jugador trató de que se modificase esa cláusula. En definitiva, suavizar la exigencia de partidos disputados para optar a una tercera temporada garantizada. El club, que en ese momento firmaba contratos de alto rango salarial y en algunos casos de larga duración tras el regreso a la Primera División, se negó a aceptar la petición del delantero albiazul.

La campaña recién concluida tampoco ha servido para que Toquero pudiera llegar a la cifra de partidos, con un mínimo de 45 minutos, que necesitaba para extender el vínculo un año más de forma automática. Una situación que ya era una certeza desde el pasado mes de abril. El delantero albiazul, que en el tramo inicial de la temporada contó poco para Pellegrino y llegó a quedarse en dos ocasiones fuera de las convocatorias, ha finalizado el ejercicio en cualquier caso como el tercer extremo más utilizado en la Liga con 1.225 minutos. Solo por detrás de Ibai (1.827) y Edgar (1.616).

Opciones de recalar fuera

El Alavés acabó por mover ficha durante el pasado mes de mayo, cuando sí planteó a Gaizka Toquero una oferta de renovación por una temporada más. El delantero albiazul evitó pronunciarse sobre ello de forma pública en la semana previa a la final de Copa, aunque ya había tomado la determinación de escuchar otras propuestas que le iban llegando tras la espectacular temporada del conjunto albiazul. La oferta que le presentaron desde los despachos del paseo de Cervantes quedaba lejos de sus expectativas. Económicamente muy por debajo de los salarios de futbolistas con mucho menos protagonismo en el equipo durante el último ejercicio.

Lo sucedido la pasada semana en la final de Copa ante el Barcelona tampoco ha ayudado precisamente a que el futbolista vitoriano se haya sentido valorado en la entidad albiazul. Aunque su salida del once inicial si Pellegrino se decantaba por los tres centrales parecía lo más lógico, como había sucedido en otras ocasiones, en las quinielas no entraba que Toquero no disputara ni un solo minuto en la gran cita. Más aún, cuando la situación del partido tras el 3-1 del descanso obligaba a colocar recursos ofensivos sobre el césped. El técnico se decantó primero por Camarasa y Sobrino. Tampoco llegó la opción en el tercer y último cambio, donde de forma sorpresiva el técnico argentino apostó por Romero, cuyo final de temporada había sido más que discreto.

Así que si no se produce un giro más que inesperado en los próximos días, la despedida de Toquero como albiazul se produjo en la cita de Mendizorroza ante el Celta (3-1), donde el futbolista vitoriano disputó en el once inicial los primeros 66 minutos del partido. Porque el vitoriano fue convocado en el último choque liguero en Leganés, pero tampoco entró al campo en Butarque. Algo que podía interpretarse como un descanso para la final copera, pero que quedó en simple suplencia.

Toquero, que también ha recibido en las últimas semanas alguna oferta superior a la alavesista para continuar en activo en la Liga Santander, ya ha decidido que si sale del Alavés este mes, su primera y casi única opción es recalar en una competición extranjera. Ya dispone de hecho de varias propuestas encima de la mesa. El delantero vitoriano es consciente de que se encuentra ante la última posibilidad de firmar un contrato importante por más de una temporada antes de cerrar su extensa trayectoria profesional. Ni el club albiazul parece dispuesto ahora a realizar un gran esfuerzo por el jugador ni éste a quedarse en Vitoria.