La ley de EE UU dificulta que Piterman responda por un agujero de 2,9 millones

Al Alavés aún le espera un largo proceso con Dmitry Piterman. El club recibió el miércoles la notificación de que el Juzgado de Instrucción 2 de Vitoria había decretado una orden de detención internacional contra quien fuera su presidente entre 2004 y 2007 y su mujer, Milanendra Vikramsingh. La entidad aún confía en percibir en torno a 2,9 millones de euros por las dos querellas que pesan sobre el empresario, quien desde su huida de Vitoria reside en California (EE UU), donde expone su colección Dalí 17 en el Museum of Monterey y muestra un aspecto físico distinto al de su estancia en la capital alavesa.

El Alavés debe esperar ahora a que la Policía ejecute la orden de detención internacional, cursada a través de la Interpol. No obstante, la ley de Estados Unidos no permite la extradición de sus nacionales. Además, para que se produzca una intervención de sus medios judiciales se exige la existencia de una denominada ‘causa probable’. Este término alude a la existencia de pruebas indudables que justifiquen un arresto para comparecer ante un juez extranjero. En el caso de las exigencias del Alavés, las diferencias económicas no tienen ese rango.

El principal avance que ha experimentado el proceso se encuentra en que Piterman se expondrá a ser detenido si pisa un país de la Unión Europea u otro que tenga acuerdo de extradición con España. Pero el arresto y traslado resulta casi imposible si el exmandatario del Alavés permanece en su domicilio de forma indefinida.

Por videoconferencia

Piterman había aceptado enfrentarse a las querellas interpuestas por el Alavés por apropiación indebida y alzamiento de unos apartamentos en Palamós, por los que le reclama 2,9 millones de euros. El empresario, que llegó a ser citado en tres comisiones rogatorias tramitadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, aceptó en un primer momento comparecer, aunque pidió un aplazamiento para estudiar la causa. Sin embargo, cuando se fijó una videoconferencia, no compareció. En una segunda citación tampoco se presentó. Esta actitud es la que ha motivado la actual orden de detención internacional.

El Alavés, por lo tanto, se enfrenta aún a un proceso cuyo final parece muy lejano, aunque confía en que la insistencia que ha mantenido desde hace más de un lustro, la misma perseverancia que ha adoptado el juzgado. Piterman, de hecho, ya fue condenado en varias ocasiones por irregularidades en su gestión al frente del Alavés. En 2008 recibió una orden de embargo de sus bienes en España, mientras que en 2009 tuvo que devolver unos 120.000 euros en concepto de varios gastos que cargó a las cuentas del club.