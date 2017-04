Sin eficacia para alterar la rutina del Bernabéu

Directo 2538748 2 Si

No le ha dado este domingo al Alavés para cuadrar su repertorio de buenos resultados en los mejores campos de la Liga. Después de dejar huella en el Vicente Calderón y el Camp Nou, el cuadro de Pellegrino careció de eficacia para alterar la rutina del Bernabéu. Ese estadio donde el Real Madrid encadena resultados positivos en todo tipo de partidos, agarrado a fogonazos de su inmensa calidad y con la sensación de sacudirse solo la pereza en casos de urgencia.

Este domingo, como ya sucedió en Mendizorroza, el primer empujón llegó desde el exterior, donde el auxiliar omitió el fuera de juego de Benzema en el 1-0 mientras Sánchez Martínez se dedicaba a otro arbitraje preventivo donde las faltas y tarjetas tomaban siempre color albiazul. Después, en otra película ya conocida, al cuadro vitoriano le faltó eficacia para igualar el partido en una excelente segunda mitad donde dispuso de hasta tres claras ocasiones para empatar. Tampoco hubo sorpresas en el desenlace, cinco minutos finales donde Isco, notable, y el central Nacho tras una espectacular falta de Bale al larguero colocaron ese 3-0 que, como en el choque de ida (1-4), demuestra que ante equipos de esta dimensión la relación entre el juego y el resultado pocas veces guarda el equilibrio natural.

FICHA TÉCNICA 3 Real Madrid Casilla; Danilo, Pepe, Varane (Carvajal, m. 10), Nacho; Kroos, Modric (Kovacic, m. 67), Isco; Cristiano, Benzema (Lucas Vázquez, m. 80) y Bale.

0 Alavés Pacheco; Toquero, Laguardia, Ely, Feddal, Theo Hernández; Edgar (Katai, m. 74), Camarasa (Santos, m. 83), Manu García, Ibai (Romero, m. 68); y Deyverson. goles 1-0, m. 30. Benzema marca con la zurda tras iniciar la jugada en fuera de juego. 2-0, m. 85. Isco. 3-0, m. 88. Nacho, tras una falta al larguero de Bale. árbitro Sánchez Martínez, del comité murciano. Muy casero. Ha amonestado a Ely y Manu García por el Alavés. incidencias Encuentro correspondiente a la 29 ª jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 76.875 espectadores. Se rindió homenaje a una leyenda del madridismo, Juanito, 25 años después de su fallecimiento.

Porque, en realidad, al mismo Alavés que ha destacado esta temporada por su capacidad para arañar puntos a domicilio apenas se le pudo reprochar este domingo su escasez de presencia ofensiva en el primer acto. Pellegrino, como parecía probable, se decantó finalmente por una defensa de tres centrales con la continuidad de Ely. Apenas hubo grietas por esa zona, bastante controlada, sobre todo en el aspecto aéreo. En un cuadro vitoriano donde la sorpresa llegó, por los problemas de Femenía, con Gaizka Toquero en funciones de carrilero diestro. Arrancó la tarde complicada para el vitoriano, con Cristiano, Isco y Danilo por esa banda, aunque después, al igual que el equipo, se reinventó para apretar en las tareas ofensivas y resultar un incordio.

Cinco atrás con Toquero

Un Alavés muy diferente en realidad en cuanto a posiciones respecto al habitual, pero que funcionó con la misma solvencia. Porque ante la importantísima ausencia de Marcos Llorente por su cláusula, que obviamente se notó, el técnico alavesista se decantó por retrasar la posición de Camarasa y unirlo en el eje a Manu García. Metros por detrás de su posición natural, el valenciano cuajó un buen partido. Sobre todo tras el descanso, cuando con mucha mayor posesión, el cuadro vitoriano se desenvolvió con soltura para amenazar desde todos los flancos.

Pero si ante otros adversarios pecar de indulgencia resulta ya comprometido, es evidente que el Real Madrid solo entiende los golpes directos al mentón. Y de esos no llegó ninguno. Ante un equipo blanco donde Zidane, que mantuvo a todas sus estrellas ofensivas, había tirado de rotaciones en la defensa, acentuadas tras la temprana lesión de Varane y la entrada de Carvajal. De que el lateral internacional acabara sin tarjeta tras patear primero a Theo y empujarlo en otra acción ofensiva donde no se señaló ni falta solo puede responder el colegiado. Igual que por qué también Modric salió sin amonestaciones. Tras cortar el croata primero un balón con la mano extendida y ayudarse después, nuevamente con la mano, para tratar de engañar al colegiado en el área y presentarse ante Pacheco. Hay varios campos, ya se sabe, donde rigen otras reglas.

Superioridad y desacierto

Había llegado el 1-0 en una primera mitad donde Benzema fue el gran agitador blanco, a base de retroceder metros para unirse con el centro del campo madridista, donde solo Isco parecía enchufado. El Alavés, tímido en el intento de salir al contragolpe, apenas ofreció destellos hasta el descanso, como una aparición de Edgar que taponó Casilla en su salida. Después, el canario no acertó en una gran oportunidad. Cuando el caudal de juego alavesista era ya abundante y, ante los pitos del Bernabéu, los futbolistas de Zidane se achicaban en campo propio a la espera de cazar un contragolpe. Pero la volea clara de Edgar salió junto al palo, igual que un cabezazo posterior en escorzo de Manu García y otro de Deyverson, algo forzado, tras un disparo de Theo. Conocido es que al Alavés le cuesta un mundo acertar con la portería contraria y el universo albiazul tampoco se modificó en el Bernabéu.

Pese a que Toquero se desplegaba para colocar centros, Theo salía de la cueva para aumentar su presencia, Camarasa distribuía y Manu García llegaba desde la segunda línea. También Edgar, siempre incisivo hasta que fue sustituido, aunque desacertado en los metros finales. Romero y Katai fueron los elegidos para tratar de aumentar la presión sobre la portería de Casilla mientras Zidane tiraba de Kovacic y Lucas Vázquez para tratar de solventar una fase de clara superioridad alavesista. Momentos donde Benzema, Cristiano y Bale apenas ayudaban atrás y obligaban al sobreesfuerzo de sus compañeros.

Pero sin acierto, normalmente sin varios aciertos, no hay opciones en el Bernabéu, donde la bestia acaba por despertar en uno u otro momento. Fue en los instantes finales, con un golazo de Isco ante un Pacheco que, en realidad, no tuvo mucho trabajo. Después, un tercer tanto apenas en tres minutos. Ese tipo de epílogos que, no por conocidos, son menos desesperantes. Sobre todo cuando, como este domingo, el Alavés rozó el nivel que puede ofrecer.