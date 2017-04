El Alavés se asoma al escenario

No hay demasiados elementos objetivos que sostengan la posibilidad de una victoria del Alavés esta tarde en el Santiago Bernabéu, pero la escuadra albiazul ha demostrado esta temporada su capacidad para alterar guiones establecidos. Sobre todo en los duelos a domicilio. Así, en busca de la sorpresa más complicada de la campaña ante el líder, se presenta el cuadro de Pellegrino en uno de esos partidos donde el campo se transforma en escenario y cualquier circunstancia, multiplicada por el altavoz que rodea al Real Madrid, se magnifica o reduce a gusto del consumidor. Del consumidor blanco, claro. Posiblemente, la escasa trascendencia concedida a la visita alavesista al coliseo madrileño, en un mes donde el rival se juega sus opciones en la Liga y la ‘Champions’ ante adversarios de otro pedigrí, sea la mejor baza a la hora de pensar en un oponente con cierto cansancio mental y físico después del paréntesis que ha tenido de gira a 16 futbolistas merengues en los últimos diez días. Soñar es gratis.

El conjunto albiazul ya jugó con una defensa de cinco en Barcelona y en la ida ante los blancos

Es evidente que el Alavés necesitará que se alineen hoy todos los factores –buen trabajo defensivo, acierto ofensivo, fortuna, un arbitraje diferente al de la primera vuelta con el mismo colegiado...– para puntuar en el Bernabéu. En una cita, además, donde volverá a carecer ante el Real Madrid, por cuestiones de su cláusula de cesión, del faro en el centro del campo: Marcos Llorente. Ese futbolista que parece jugar con escuadra y cartabón para ocupar siempre los espacios que corresponden a un mediocentro defensivo, acumular recuperaciones y, al mismo tiempo, es capaz de aguantar la pelota ante la primera línea de presión del rival y oxigenar la salida del balón. Una notable ausencia que obligará, más si cabe, a que el cuadro vitoriano funcione como un bloque. Ante un oponente tan acostumbrado a sestear durante determinadas fases de los partidos como a liquidarlos en dos o tres parpadeos.

No ha sido una semana sencilla para el Alavés la del regreso de la competición, ya que los problemas musculares han dejado fuera de la expedición albiazul a Vigaray y también a Krsticic, que no se ha recuperado tras sufrir molestias en el entrenamiento del viernes. Aunque no se trata de futbolistas habituales, las bajas pueden sentirse este mes ante la acumulación de esfuerzos. También Sobrino sigue en la enfermería, lo que resta una pieza de ataque de recambio.

Opción de tres centrales

Aunque no ha ofrecido detalles sobre la alineación ante el Real Madrid, Pellegrino sí ha madurado durante la semana la posibilidad de que el conjunto albiazul arranque en el Santiago Bernabéu con tres centrales. Es una opción real, que se experimentó hasta la mitad de la primera vuelta, y podría repetirse hoy frente al conjunto blanco. De hecho, con ese esquema jugó el equipo albiazul ante el Barcelona en el Camp Nou y también en el choque de ida en Mendizorroza frente a la escuadra de Zidane. Aquel duelo donde el 1-4 final no reflejó precisamente lo sucedido sobre el césped. El Alavés, de hecho, se mantuvo con opciones hasta el cuarto de hora final del encuentro. Porque en este tipo de partidos, el primer examen pasa exactamente por eso, evitar ser barrido de forma temprana y provocar las dudas del oponente.

Daniel Torres, probable pareja para Manu García en el eje del centro del campo

Si finalmente Pellegrino opta por los tres centrales, Rodrigo Ely, que debutó con buena nota ante la Real Sociedad, se jugaría una plaza con Alexis, que vuelve a la convocatoria tras dejar atrás los tres partidos de sanción. Laguardia y Feddal, que cumplió ciclo de tarjetas en el anterior choque, son fijos. Otra de las dudas que el técnico albiazul deberá resolver será cubrir la ausencia de Marcos Llorente en el eje. Con Krsticic –que había entrenado en Vitoria durante todo el parón– lesionado, la única opción natural para acompañar a Manu García en el mediocentro pasa por Daniel Torres. El colombiano solo participó en la media hora final del segundo partido internacional y, pese al largo viaje de vuelta, apunta al once inicial.

La estructura alavesista podría completarse con tres piezas de ataque. Dos de ellas parecen claras. Con Deyverson en la punta y Camarasa, que en esta ocasión podría actuar algo más escorado a una de las bandas. Ibai, Toquero y Edgar pelean por la otra. Solo en el caso de que Pellegrino se decida por mantener el 4-4-2 se abriría un hueco más para estos jugadores. Planteamientos aparte, la dificultad residirá, como sucede en estos casos, en frenar a un adversario que no ha perdido en casa, ha anotado en 49 partidos oficiales consecutivos, dispone de futbolistas como Cristiano Ronaldo, Benzema o Bale...

Martín, del filial

La novedad en la convocatoria alavesista fue ayer el joven del filial Martín Agirregabiria, aunque Pellegrino se llevó a Madrid a 20 jugadores y deberá descartar a dos en la lista oficial. Se trata del lateral derecho habitual del conjunto de Tercera División, aunque también ha jugado como extremo diestro. Este jugador vitoriano de veinte años ha tenido el privilegio de compartir la expedición con un Alavés que busca el más difícil todavía: después de empatar en el estreno liguero en el Vicente Calderón y ganar más tarde en el Camp Nou, cerrar los desplazamientos ante los grandes con una nueva alegría.