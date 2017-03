Vigaray será sometido a pruebas médicas tras un problema muscular

El Alavés puede perder a Carlos Vigaray en las próximas semanas. El club vitoriano informó ayer que el lateral derecho albiazul sufrió un problema muscular durante la sesión preparatoria en Ibaia y tuvo que dejar el entrenamiento. Unas molestias en los «isquitibiales (parte posterior del muslo) de su pierna izquierda por las que será sometido a pruebas médicas. Todo apunta a que se encuentra descartado para el choque ante el Real Madrid y, a partir de ahí, la exploración al futbolista determinará si causará baja en más partidos.

Aunque Vigaray no es uno de los habituales en las alineaciones titulares de Mauricio Pellegrino, sus problemas físicos llegan en una fase del campeonato donde se acumularán los esfuerzos. Con un mes de abril con siete encuentros, tres de ellos entre el próximo domingo y el siguiente sábado. Porque tras la visita al Bernabéu, Osasuna llegará el miércoles a Mendizorroza y solo tres días después el conjunto vitoriano rendirá visita al Espanyol en Cornellá. En estas condiciones se antoja que el técnico deberá distribuir minutos y las bajas condicionarán.

A la espera de que se confirme o no la de Vigaray, también sigue al margen del grupo por ahora Rubén Sobrino. El extremo albiazul sufrió una lesión muscular y pocas semanas después recayó cuando ya se ejercitaba junto al grupo. A priori, sus posibilidades de retornar al equipo a corto plazo resultan escasas.

«No desvío mi atención»

Víctor Camarasa, recién llegado a Ibaia tras sus compromisos con la selección española sub’21, aseguró ayer que se encuentra centrado en el final de campaña con el Alavés. Cuestionado sobre su futuro –se encuentra cedido por el Levante y se le ha relacionado ya con varios equipos–, el futbolista valenciano prefirió despejar balones. «No quiero hablar de eso. No desvío mi atención. Me encuentro a gusto aquí en una temporada para no olvidar», remarcó.

El jugador alavesista, que no participó ante Italia el lunes y llega por tanto sin demasiada carga física, aseguró que el Alavés «no se va a arrugar» en la visita al Santiago Bernabéu y va «a plantar cara» al Real Madrid en su estadio. «Creo que estamos sin ninguna presión. Veo al equipo bien, como desde el inicio de temporada, y hay que seguir siendo exigentes con nosotros mismos», apuntó.

La receta para puntuar al menos en el choque del domingo es, a juicio de Camarasa, «evitar errores y conceder muy poco» al adversario. «Sobre todo al contraataque, porque ellos tienen jugadores de mucha calidad y muy rápidos», recordó en referencia a Cristiano Ronaldo, Bale y compañía. El centrocampista albiazul reconoció que las opciones para sorprender al conjunto de Zinedine Zidane pasan por «ser muy sólidos» durante los noventa minutos. «Si estamos bien y ellos no tienen un buen día» –precisó– «habrá opciones de ganar».