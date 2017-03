Otro premio a la competitividad

En Directo 2527563 2 Si

La capacidad de sostenerse en todo tipo de duelos, la competitividad, es la esencia de un Alavés que ayer, de nuevo, logró llevarse un botín de grandes proporciones en el derbi. Llegó la segunda victoria consecutiva que mete de lleno a los albiazules en la pelea por la séptima plaza como pudo aparecer un empate en el descontrolado tramo final ante diez jugadores. Pero el conjunto vitoriano volvió a ofrecer lo que tiene. Un equipo que dentro ya de una soberbia temporada confirma virtudes y carencias. Es decir, la solidaridad y esfuerzo para sobrevivir en las peores condiciones, un puñado de futbolistas que son capaces de decidir, como ayer Theo en una soberbia arrancada o Pacheco con una parada temprana ante Yuri, y también la escasez de pegada para elevarse sobre algunos partidos y olvidar el sufrimiento que ayer se vivió en Mendizorroza. Ese punto de contundencia ofensiva con el que sueñan los aficionados y que coronaría a un grupo que se maneja con solvencia en casi todo lo demás, que no es poco.

Datos del partido 1 Alavés Pacheco; Femenía, Laguardia, Ely, Theo; Llorente, Manu García; Romero (Edgar, m. 67), Camarasa, Ibai (Toquero, m. 84); y Deyverson (Santos, m. 75)

0 Real Sociedad Rulli; Odriozola, Mikel, Navas, Yuri; Granero, Guridi (Canales, m. 75), Xabi Prieto; Oyarzabal (Juanmi, m. 61), Bautista (Markel, m. 70) y Vela Goles: 1-0, m. 43. Deyverson. Árbitro: Del Cerro Grande. Ha expulsado a Granero (m. 67) por doble amonestación. Tarjetas para Ely, Deyverson, Manu García, Juanmi, Vela y Rulli. Incidencias: 19.840 espectadores en Mendizorroza, según los datos del club

Fue en realidad la tarde del regreso de Deyverson. En un partido más abierto de lo habitual ante un adversario de altura pese a sus notables bajas –Iñigo Martínez, Illarramendi, Zurutuza o William José–, el brasileño, que no marcaba desde hace más de tres meses, dispuso posiblemente de más ocasiones que en los últimos ocho o diez partidos. La Real Sociedad controló el ritmo del partido, excepto en un tramo de la segunda mitad, pero los albiazules encontraron los resquicios para disfrutar de las mejores ocasiones. El ariete alavesista embocó una, pero se topó con Rulli en otras cuatro. Antes del descanso en un mano a mano y después con dos cabezazos, uno desviado al palo, y en otra opción clara. El meta argentino confirmó que pocas veces concede goles. Hay que marcárselos.

Ely y también Romero

Pellegrino se había decantado esta vez por introducir una modificación en el once habitual, porque además de la entrada de un Rodrigo Ely más que correcto por el ausente Feddal, decidió la incorporación de Romero al once inicial. El paraguayo perdió efervescencia respecto a partidos anteriores. Ante una Real Sociedad donde Eusebio, por obligación, tuvo que variar significamente su equipo. Recurrió a Mikel González, Granero y al joven Guridi para parchear las bajas. Además, prefirió en esta ocasión al canterano Bautista por delante de Juanmi para la punta de ataque.

Hubo un descenso en la jerarquía del fútbol realista, aunque su fútbol combinativo y de alta precisión técnica se sostuvo. No es sencillo mantener una presión alta sobre este rival, como se demostró en una primera parte donde al Alavés no le alcanzó para inquietar demasiado. Solo para un arranque potente y forzar después un par de llegadas claras en pérdidas peligrosas del rival. También se dieron en el área propia ante una Real Sociedad que siempre coloca muchos futbolistas en campo contrario. Para obstaculizar a la primera línea del adversario. Así que la escuadra albiazul apenas lograba mantener el balón. Llorente y Manu García no aparecían y tampoco los laterales. Sin posesión, casi todo se reduce a ataques fugaces y verticales. En uno de ellos emergió Theo. Con toda la potencia habitual y, esta vez, también el temple necesario para colocar un centro medido. En esas condiciones, no hay quien supere al lateral albiazul.

Pareció noqueada la escuadra guipuzcoana tras el descanso. A su fútbol de quilates le había faltado presencia en el área. Bastante más juego que remate durante todo el choque. También algunas apariciones importantes, como la del joven Odriozola, que complicó a Theo, Ibai y después Edgar, de principio a fin. Pura chispa y determinación para alcanzar la línea de fondo. Aunque ya para entonces el indulto albiazul había sido excesivo. Con más dominio, un Llorente que se dejaba ya ver con claridad y la ayuda de todos se sucedieron las oportunidades. Las dejó en el limbo Rulli y un Deyverson algo atropellado.

Segunda tarjeta y problemas

Todo cambió con la segunda tarjeta de Granero, tras un "piscinazo" sin sentido en el área albiazul. Ayer, Del Cerro Grande, más allá de que la expulsión fuera técnicamente correcta, pareció condescendiente con el Alavés en casi todas las pequeñas decisiones. Sin embargo, ante diez jugadores y salvo unas primeras acciones con toda la calma y combinación, el cuadro vitoriano perdió el rumbo. Sin salida desde atrás, con pérdidas contínuas y escasa amenaza ofensiva pese a los refrescos ofensivos con Edgar, Santos y Toquero.

Ese olor a miedo que la Real Sociedad apreció con claridad para embotellar a los alavesistas hasta el final. Por el área emergían Laguardia y Ely como salvavidas en los balones aéreos, o Manu García despejando de cabeza a ras de césped. Falta de control ante un adversario que tampoco castigó esa pobre gestión. Para permitir a este Alavés llegar a las diez jornadas finales con opciones ya de dar un salto cualitativo.