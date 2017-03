El Alavés busca una vía para que Theo juegue la final de Copa

El calendario parecía condenar al Alavés a sufrir una baja sensible en la final de Copa del 27 de mayo. Todo hacía indicar que Theo Hernández acudiría al Mundial sub'20 que se disputará en Corea del Sur entre el 20 de mayo y el 11 de junio, y que le impidiría participar en el trascendental encuentro ante el Barça en el Vicente Calderón. El lateral cedido por el Atlético, de hecho, ha recibido la llamada del combinado galo para enfrentarse a Senegal, Inglaterra y Portugal en una especie de cuadrangular que se jugará del 20 al 29 de marzo en Francia, una señal inconfundible de que entra en los planes del seleccionador.

El Alavés, sin embargo, aún confía en encontrar la fórmula de que Theo, que se ha vuelto insustituible en el lateral izquierdo albiazul, pueda esquivar el compromiso con la sub'20 francesa. El club vitoriano, en este sentido, esgrime que no se trata de una fecha FIFA oficial, por lo que no existe obligatoriedad por parte de los clubes de ceder a sus futbolistas. El concurso de Theo en la histórica final de Copa, por tanto, no está descartado, aunque resulta obvio que la selección 'bleu' también tratará de reclutarlo para el torneo, ya que también figura entre sus piezas clave.