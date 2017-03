Raúl García abre la puerta a su salida

Raúl García finaliza contrato el 30 de junio y aún no ha recibido propuesta de renovación por parte del Alavés. El club albiazul, que ha sellado la continuidad de Víctor Laguardia y Fernando Pacheco hasta 2020 y trata de atar a Kiko Femenía, aún no se ha puesto en contacto con el lateral gallego, que ya contempla la posibilidad de tener que abandonar Mendizorroza al final de temporada. «No tengo ninguna oferta de renovación y no puedo pensar en seguir aquí de momento», sentencia el defensor.

Raúl García apunta a titular el sábado ante el Málaga en La Rosaleda (18.30 horas), ya que Theo Hernández, su principal competidor por el puesto, deberá cumplir sanción por acumulación de tarjetas. El lateral gallego, sin embargo, ha desaparecido del 'once' e incluso de las convocatorias en las últimas semanas, más allá de los encuentros que ha disputado por rotación. «No estoy contento con los minutos que estoy teniendo porque soy ambicioso», sentencia el futbolista albiazul, que se muestra «satisfecho» por el trabajo que realiza en los entrenamientos diarios.

Desde que Mauricio Pellegrino no recurre al sistema de tres centrales, en el que Raúl García entraba con asiduidad como defensor izquierdo, y el movimiento fallido de situar a Theo como extremo han relegado al gallego a un protagonismo muy residual, lo que convierte en poco probable su continuidad en Vitoria. El jugador, no obstante, aún confía en lograr un papel más relevante de aquí al final de campaña, y tendrá difícil encontrar una oportunidad mejor que el choque del sábado en La Rosaleda. «En la defensa se hacen muy pocos cambios. Pero si me dejo ir, no voy a conseguir nada», concluye.