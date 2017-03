Las protestas del Alavés le colocan como el más tarjeteado de la Liga

En boca cerrada no entran tarjetas. Se puede andar con la mosca detrás de la oreja por aquello deser el equipo más tarjeteado de la Liga, cuando eres uno de los que menos patadas pegas, pero la estadística no deja margen de duda. El Alavés llega a doblar el número de tarjetas recibidas por el Villareal -el menos sancionado- a esta altura de competición. 85 cartulinas amarillas y cuatro rojas han visto los hombres de Mauricio Pellegrino. El técnico también aporta y ya ha sido suspendido en dos ocasiones: una de ellas por completar el ciclo de cinco amarillas. La otra, por ser expulsado en la visita del Madrid a Mendizorroza.

Lo malo de este récord negativo es que muchas de las amonestaciones llegan por protestar las decisiones arbitrales. Está calro que el que no llora no mama, pero hay que saber dónde está el límite antes del castigo. En los dos últimos partidos, cinco tarjetas han llegado por abrir la boca en exceso. El juego voluntarioso del Alavés hace que no se produzcan faltas violentas por parte de sus jugadores. Así que llama la atención que aparezca como el conjunto más 'duro' del campeonato.

Lo peor es que por culpa de las tarjetas, ni Añexis, ni Katai, ni Dani Torres podrán disputar el encuentro del próximo lunes contra el Sevilla. La roja de Katai en Granda está recurrida, eso sí.