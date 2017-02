¿Qué comen los aficionados en las gradas de Mendizorroza?

¿Qué comen los aficionados cuando acuden a ver a su equipo a un estadio de fútbol? Esa es la pregunta que ha respondido la UEFA en un estudio que demuestra que la variedad es máxima en el continente europeo. El organismo europeo ha detallado qué se come mayoritariamente en los estadios de cada país, aunque cada recinto futbolístico tiene sus propias particularidades.

En los estadios de España, no hay duda. El producto estrella son las pipas, aunque el «bocadillo envuelto en papel de aluminio» es también muy habitual, detalla el estudio. Mendizorroza no es una excepción. El equipo de ELCORREO que frecuenta el coliseo albiazul corrobora que «las pipas, las patatas fritas y las palomitas» son los aperitivos preferidos. Aunque los bocadillos es la opción de muchos alavesistas, sobre todo en los partidos que se disputan por la tarde-noche, como los de Copa. Al margen de los productos mayoritarios, cada aficionado es un mundo y es posible encontrar comida de todo tipo, como los langostinos cocidos que se comían hace un tiempo un grupo de aficionados a la esquina de polideportivo con principal, en los partidos mañaneros de los domingos. Acompañados de vino blanco, cuando estaba permitido consumir alcohol.

Bocadillos y bota de vino, en el descanso del Alavés-Inter de Milán disputado en Mendizorroza en febrero de 2001. Foto: Eduardo Argote

En cuanto a las bebidas, tras la prohibición de vender y consumir bebidas alcohólicas en los recintos deportivos, los refrescos y los cafés, son los líquidos más habituales en las gradas de Mendizorroza, además de alguna petaca furtiva.

España no es el único país que asiste al fútbol con pipas o con bocadillos. En Andorra y Gibraltar, por ejemplo, también están abonados a las pipas, y en buena parte de Europa del este (Armenia, Bielorrusia, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Estonia, Macedonia, Georgia, Letonia, Israel, Rumanía, Rusia y Ucrania) las pipas y otros frutos secos son lo más habitual.

Kebabs, albóndigas y 'entremeadas'

En otros países como en Alemania, reina la cerveza acompañada en muchas ocasiones por un perrito caliente, similar a lo que se come en la República Checa, Polonia, Suiza y Dinamarca, y algo parecido a lo que se come en los estadios franceses, la galette-saucisse, que no deja de ser un bocata de salchichas. En Bélgica, abundan las patatas fritas con mayonesa, su especialidad nacional. Y en Inglaterra, Gales, Escocia, los pasteles rellenos de carne, y en Irlanda, caldo de carne de ternera, también presente en Inglaterra y Escocia.

El mapa elaborado por la UEFA con los piscolabis mayoritarios en los estadios de cada país.

En Albania son más contundentes: albóndigas, kebabs y cerveza. En Países Bajos, las hamburguesas, en Montenegro los sándwiches acompañados de un capuccino. Y en Portugal, 'bifanas' y 'entremeadas'. Aunque en castellano suena inquietante, sobre todo la segunda, las comidas más populares en los estadios portugueses son las 'bifanas' (un panecillo relleno de carne de cerdo) y las 'entremeadas' (un bocadillo con dos o tres piezas de bacón aderezado con diferentes salsas como mayonesa o mostaza.