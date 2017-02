Unos 50 encapuchados agreden en Vitoria a 20 seguidores del Barcelona

Esta no es mi afición. Así no

Quien te ha dicho que sean aficionados del Alaves? Desgraciadamente de este pais no me fio nada. Tranquilamnete han venido de otros sitios para armar bronca. Les encanta y mas sabiendo que dos equipos vascos y catalanes se vuelven a enfrentar.

Pueden ser aficionados del alaves pero.... de que color?? Ya sabes a que me refiero.