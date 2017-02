Pellegrino: «No creo que haya seis goles de diferencia, pero hemos fallado»

El entrenador del Alavés, Mauricio Pellegrino, dijo tras la derrota por 0-6 ante el Barcelona que no cree «que haya seis goles de diferencia» entre ambos equipos, pero ha reconocido que han «fallado» y que en dos contraataques el conjunto azulgrana les ha matado.

El argentino ha analizado que «cuando uno juega con equipos de tanta calidad como el Barcelona no puede fallar» y ha insistido en que han cometido «fallos» que no habían cometido antes, además de que no han acertado «en las pocas ocasiones» que tuvieron.

«Hemos tenido el 1-0 y el 2-1 al comienzo de la de segunda parte, pero no hemos acertado», ha añadido.

Pellegrino ha reconocido que les ha costado "mucho aguantar el tono físico", con motivo de las semifinales ante el Celta que disputaron el jueves, ya que han tenido "menos de tres días" para preparar este encuentro.

"Cuando haces muchos cambios es un riesgo y se nos ha puesto todo muy cuesta arriba", ha explicado Pellegrino, quien ha comentado que "la decisión de hacer varios cambios es porque hay jugadores que estaban preparados" y que "en Gijón salió bien, pero hoy no".

Preguntado por la entrada de Theo Hernández a Aleix Vidal en la que el lateral del Barcelona sufrió una grave lesión, el preparador albiazul ha relatado que el jugador está "muy tocado" y que quiere visitar al barcelonista.

"Estoy decepcionado con el resultado, hemos tenido errores de los que tenemos que aprender, pero tenemos que pasar página", ha opinado Pellegrino, quien ha admitido que "no ha sido un buen día" para ellos.

"Esta imagen del Alavés no es la que venimos representando", ha sentenciado, y ha señalado que "con equipos como el Barcelona, si bajas el pistón pasa lo que ha sucedido hoy".

"La vigilancia para el contraataque ha sido el mayor error, les dimos espacios y fue lo peor que hicimos. Hemos fallado en fijar las marcas cuando estábamos en ataque", ha incidido el entrenador alavesista.