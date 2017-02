«Jugadores y aficionados nos tenemos que entregar los 90 minutos»

Una victoria separa al Alavés de su primera final de Copa. Solo hora y media, solo 90 minutos, en los que el Glorioso puede volver a tocar el cielo, como lo hizo en Dortmund hace 16 años. Todo el alavesismo es consciente de ello, desde el presidente al último del club, desde las peñas al más esporádico aficionado albiazul.

Ante tal cita, el capitán del equipo, Manu García, ha asegurado este lunes que el club está ante una «oportunidad única» y que «tanto jugadores como aficionados» se tienen que entregar durante los 90 minutos del encuentro ante el Celta porque los rivales van a ser «duros y difíciles». Por ello, ha pedido a los seguidores albiazules que «no vayan a disfrutar de un partido, sino que participen y empujen porque pueden marcar la diferencia».

En este sentido, Manu García ha puesto los ejemplos de los encuentros ante el Atlético de Madrid de liga y el choque de ida ante el Celta en Vigo, donde el aliento de la hinchada alavesista fue fundamental ya que «dentro del campo el jugador sufre».

La trascendental cita de este miércoles (21.00 horas) ha motivado que fueran los dos jugadores vitorianos más veteranos del Alavés, Gaizka Toquero y Manu García, los que hayan comparecido en rueda de prensa. En el plano personal, Manu, el único superviviente del Alavés de Segunda B de hace solo cuatro campañas, ha manifestado sentirse «un privilegiado» y que está «muy ilusionado» ante la situación que se presenta, pero que trata de estar «tranquilo».

«Con la ilusión de hacer historia»

Toquero, por su parte, ha afirmado que «en la historia de un club pocas veces se viven estas cosas» y que tanto jugadores, dirigentes y aficionados tienen que afrontar el choque «con toda la ilusión de hacer historia, sabiendo de la dificultad». El delantero de Ariznavarra, con la experiencia que le da haber disputado dos semifinales coperas más, opina que hay que saltar al césped de Mendizorroza «con el corazón» y ha afirmado que «poca gente» ha ganado a este Alavés «en intensidad».

Gaizka Toquero ha advertido que «venimos jugando dos meses seguidos cada tres o cuatro días, en los que toda la plantilla ha aportado y todos pueden estar en el once inicial, así que no vamos a poner excusas», ha advertido Toquero. Y ha querido avisar de que el resultado de 0-0 del partido de ida «es engañoso porque no haber metido gol fuera de casa» les perjudica, Sin embargo, tiene claro que «la eliminatoria esta al 50 %».

«Tenemos que ir a por todos lo goles que podamos porque si ganamos estamos en la final ya que con 1-0 parece que estás dentro, pero en un córner o en cualquier jugada estás fuera y no te da margen», ha concluido.

Sin descanso

A pesar de que el Celta llegará más descansado Manu García ha señalado que para los albiazules «lo mejor» es jugar porque están en una «buena dinámica» después de la victoria 2-4 ante el Sporting de Gijón. En este sentido el vitoriano ha destacado que les ha venido «muy bien» jugar este fin de semana, y ha dicho que no sabe cómo le habrá sentado el descanso al Celta, por la suspensión del partido liguero ante el Real Madrid.