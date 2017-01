Pantic dejará el Alavés

El Alavés y Aleksandar Pantic cerrarán la desvinculación del serbio en las próximas horas. La escasa participación del futbolista en lo que va de temporada, que solo ha disputado dos encuentros de Liga (en el Pizjuán y El Madrigal) y cuatro de Copa, y su situación contractual, cuyo vínculo con el Villarreal finaliza en junio, han llevado al defensor a mover ficha en busca de un nuevo destino en este mercado de invierno, que concluye el martes. El club albiazul, por tanto, facilitará el regreso de Pantic al conjunto amarillo, donde el balcánico buscará nuevo equipo.

Pantic se había convertido en un fijo para los partidos de Copa en el Alavés, hasta que en el choque de vuelta ante el Alcorcón no fue siquiera convocado. El serbio, en este sentido, se ha visto superado por Laguardia, Feddal y Alexis en la lucha por un puesto en el 'once', mientras que la renuncia de jugar con cinco defensas por parte de Pellegrino desde la experiencia negativa del choque de ida de Copa ante el Deportivo, ha cerrado aún más la puerta al jugador, que no ha logrado reivindicarse en sus cesiones al Eibar y al Alavés.