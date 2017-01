«Estos partidos sirven para demostrar de lo que somos capaces»

La Copa del Rey está en mente de todo el entorno albiazul. Pero antes de medirse al Celta, el Alavés debía rendir cuentas en la competición liguera, esta vez en casa y ante un rival de los grandes. No fue posible amarrar los tres puntos ante el Atlético de Madrid, pero Mauricio Pellegrino optó por quedarse con «la satisfacción de haber jugado un gran partido contra un buen equipo». Además del resultado, con el que no quedó otra que «conformarse», el técnico albiazul felicitó a sus jugadores «por la cara» que mostraron en Mendizorroza, «sobre todo por lo que fue el último partido en casa» contra el Alcorcón en cuartos de la Copa. Alabó el «haber empujado hasta el final, haber insistido para ganar» y, lo más importante, «haberlo merecido» gracias a «un conjunto de detalles en los que el equipo estuvo bien».

«Mi sensación es que hicimos un gran partido, pero tenemos que conformarnos con el punto porque es lo que tenemos, aunque hubiésemos merecido ganar», reconoció el ‘Flaco’, que consideró el duelo como «uno de los mejores» partidos disputados en casa esta temporada. «Si hubiéramos ganado, habría sido excelente», añadió. «Estos encuentros sirven para establecer un marco de referencia y seguir más adelante, marcan de lo que es capaz un equipo y sirven para generar confianza», relató el preparador.

Juventud y ambición

Además de la «concentración» de su plantilla para controlar el ataque rival, Pellegrino puso en valor el crecimiento que han demostrado sus pupilos y el margen de mejoría con el que todavía cuentan. «En muchos partidos hemos demostrado que el equipo va creciendo, que aún tiene mucho recorrido, lo que hace todo más ilusionante porque es un plantel muy joven y con ambición», comentó.

Con las emociones a flor de piel, el entrenador apuntó a la cautela para que encuentros como el de ayer sean la regla y no la anécdota. «Tenemos que ser muy humildes porque ahora la dificultad es poder demostrar este rendimiento o sostener la mayor cantidad de partidos posibles, redondeándolos con la finalización de la jugada o siendo más certeros de cara al gol, pero, sobre todo, mostrando este empuje», resaltó.

Aunque reconoció que el Alavés mereció los tres puntos en liza, prefirió no ahondar demasiado en el tema por ser un aspecto que escapa de su control. «Lo de los puntos es un balance que hago al final, porque no puedo controlar eso. Lo que está en nuestra mano es elegir un camino para trabajar y que estemos todos encaminados. Eso es lo que más satisfacción me da», comentó.

De cara al duelo copero ante el Celta, Pellegrino no ocultó la «ilusión» con la que el grupo afronta la nueva eliminatoria. «Queremos disfrutarla desde la exigencia y será un partido muy disputado que se definirá por los míminos detalles ante un gran equipo que ha eliminado al Valencia y al Real Madrid», declaró.