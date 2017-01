Cumplir hasta que aparece el protagonista

El Alavés, falto de chispa hasta que Ibai resolvió el partido, cumplió este miércoles con el trabajo encomendado. Sin caer en la relajación en los aspectos defensivos, donde apenas concedió oportunidades al Alcorcón. No fue una tarde de actuaciones brillantes, aunque sí algunas muy sólidas, como la de la pareja Daniel Torres y Manu García en el eje, y también la labor de Santos en ataque. Aunque el venezolano no dispuso de ocasiones claras, más allá de un cabezazo tras un córner, sí consiguió activarse tras el decanso. Con un equipo albiazul que pisaba ya el campo contrario, contribuyó a la elaboración, muchas veces desde la derecha. Por allí llegó su centro, que tras un toque hacia atrás de un Manu García que después provocaría la falta del segundo gol, abrió el partido.

Ortolá

Sin situaciones comprometidas en un partido donde el Alcorcón prácticamente no dispuso de ocasiones claras. De nuevo con demasiado riesgo, en la primera parte, al sacar el balón en corto en un campo que no era propicio para ello.

Femenía

Sin demasiado protagonismo en un duelo donde casi siempre aguantó la posición para evitar problemas. Ayudó en ataque, aunque sin la presencia de otras tardes.

Pantic

No es fácil entrar en el equipo cuando apenas se disfruta de oportunidades y el central serbio se mostró bastante sobrio. No suele ser el encargado de sacar pelota, aunque ayer se atrevió en alguna ocasión y hasta envió un buen pase al espacio a Sobrino que este no pudo controlar.

Feddal

Aunque como su compañero tenían delante a David Rodríguez, uno de los mejores delanteros de Segunda, apenas sufrió. El Alcorcón apenas llegaba con efectivos al área y su pele fue con el ariete y Pablo Pérez.

Raúl García

Otro lateral que también guardó las espaldas al extremo y no se prodigó en exceso en ataque. No era sencillo en una primera parte donde el Alavés tampoco profundizaba.

Torres

Se le nota cómodo cuando Llorente no está sobre el campo. Un futbolista acostumbrado a jugar por delante de la defensa, con espacio para moverse, y que ayer, con aciertos y algún error puntual, ofreció una sólida actuación. Un jugador que debe ser importante.

Manu García

El capitán alavesista, al que no hay que contarle cómo se debe jugar en Alcorcón, cuajó otro encuentro muy sobrio. Con algunas acciones de mérito en ataque en la primera parte y después apareciendo en los dos goles. En el primero para dejar la pelota a Ibai y en el segundo al sacar una falta peligrosa.

Sobrino

El extremo arrancó por la banda izquierda y se empleó con intensidad, aunque sin demasiada ayuda en una primera parte plomiza. Tras el descanso marcó un gol que fue bien anulado por fuera de juego tras una falta lanzada por Katai. Finalmente fue sustituido por Deyverson en un cambio donde Pellegrino buscó más presencia en el área.

Krsticic

Una nueva oportunidad donde apareció muy poco en su posición de mediapunta. Trabajo a la hora de presionar, pero poco más cuando intentó algún desborde.

Katai

Fue el más activo del conjunto vitoriano en el primer tramo de partido, cuando inquietó con dos acciones donde desbordó por la derecha y buscó el disparo. A partir de ahí comenzó a tener más problemas y tomar malas decisiones. Como en el inicio de la segunda parte cuando en uno de los escasos contragolpes albiazules eligió el regate y perdió el balón. Discreto.

Santos

El jugador albiazul más activo en ataque. Sobre todo tras el descanso, cuando aprovechó que el equipo empujó y entró bastante en juego. Casi siempre con buenos envíos para dar continuidad al juego.

Camarasa

Primero de enganche y después por la derecha, se mostró activo y creo complicaciones. Con la ayuda del equipo y ante un rival desgastado, consiguió meter otra marcha para inquietar.

Deyverson

También resultó importante su entrada, que colocó al Alavés con dos delanteros centros y más presencia en el área. Con el ímpetu de siempre, que le costó algún desencuentro con los rivales.

Ibai

Es difícil hacer más en menos tiempo. El extremo entró al campo en el minuto 87 y resolvió en los seis que estuvo en el campo. Primero con la izquierda, tras una acción de temple en el área, y después con un golazo de falta por la escuadra. Poco más que añadir.