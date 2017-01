Ibai y Toquero no celebrarán un gol si marcan en San Mamés

Los jugadores del Deportivo Alavés Ibai Gómez y Gaizka Toquero han coincidido en que no celebrarán un gol si marcan en San Mamés ante el Athletic Club en el derbi vasco del domingo.

«No celebraría un gol porque esa afición se merece un respeto, creo que en todo momento estuvieron conmigo y como tampoco celebraría un gol si juego en contra del Alavés», ha indicado Toquero, que tiene un buen recuerdo de su pasado como jugador rojiblanco.

El delantero vitoriano ha explicado que tanto Ibai como él tienen «marcado este partido en el calendario» por lo que han vivido en el Athletic ya que les han tratado «muy bien».

A pesar de todo, Toquero ha señalado que tienen ganas «de sacar un buen resultado y hacerlo lo mejor posible». «Es muy difícil empezar tu carrera deportiva en un club y acabarla en el mismo club», ha comentado el vitoriano, quien ha admitido que «el fútbol sigue en otro club», que está «muy contento» y que no cambia «nada» de su carrera deportiva.

Ibai Gómez por su parte ha opinado que no celebraría un gol en San Mamés porque ha pasado «una etapa muy feliz allí» y le han tratado «siempre muy bien». «Obviamente ahora estoy defendiendo al Alavés y si meto un gol y ganamos me voy a alegrar, pero creo que el club merece mucho respeto como me han respetado ellos a mí», ha añadido el de Santutxu.

Ibai ha destacado que «es un partido especial» y que saben que «va a ser un partido complicado porque es un equipo que, sobre todo en casa, saca muy buenos resultados».

«Hemos sido capaces de ganar en el Camp Nou, en el Madrigal y de puntuar en el Calderón, vamos con la mentalidad de sacar los tres puntos y tendremos nuestras opciones», ha avisado.

«Es un partido que tienes marcado porque es especial pero no por reivindicación», ha analizado Ibai, quien ha insistido en que la decisión que tomó de recalar en el Deportivo Alavés la tenía «muy clara» y cada vez está «más contento» de la decisión que tomó.

Sobre las características del rival, Ibai ha dicho que «es un equipo que te puede hacer daño con muy poco» y ha ensalzado la capacidad de Aritz Aduriz y Raúl García para crear peligro.

Sin embargo, el bilbaíno ha advertido de que el Alavés es un equipo que le puede incomodar al Athletic porque juegan «muy ordenados» y no dejan «espacios», por lo que será «un partido bonito e igualado».