«Tras sesenta minutos buenos, cedimos mucho terreno», admite Pellegrino

Un Deportivo Alavés de doble cara: sólido, solvente y dominador en la primera mitad, cerrada con 0-2; decreciente en la segunda, saldada con empate final. «Hemos hecho sesenta minutos buenos, controlando su juego por bandas y evitando que su calidad por dentro nos creara situaciones de peligro. Después, en los últimos treinta, hemos cedido demasiado terreno, no pudimos agarrar el balón y defendimos muchas jugadas a balón parado, donde el ‘Dépor’ es muy fuerte, y por ahí nos han creado situaciones de gol», reflexionó Mauricio Pellegrino, consciente de que «tenemos que aprender y mejorar».

El equipo albiazul dio un paso atrás, especialmente, tras los cambios, que cambiaron la fisonomía del bloque. «Cuando no se dan los resultados te preguntas por qué, pero son cosas de los que decidimos, a veces salen bien y otras no tanto, como en este caso. Pero creo que el primer gol no tiene que ver tanto con el cambio, es un balón que pasa entre las piernas de Raúl (García) y del portero», explicó el técnico argentino, que prefiere quedarse «con lo bueno» del resultado.

«La eliminatoria está igual que cuando empezó, los dos tenemos las mismas posibilidades. Una pena para nosotros porque hemos tenido el partido para ampliar la ventaja, pero hacer dos goles aquí no es sencillo, el rival tiene mucha calidad, estamos creciendo y hemos hecho un buen partido. Tenemos la vuelta en nuestra casa, es un resultado positivo y tenemos que defenderlo», concluyó Pellegrino.

Santos y el conformismo

Más crítico se mostró Christian Santos en los micrófonos de Movistar. «Al final nos dejamos caer mucho, demasiado, y no pudimos aguantar la presión del Deportivo. Tenemos muchos partidos en los que nos sucede eso y ahí tenemos que mejorar. Con los dos goles nos conformamos y empezamos a retroceder y eso es fatal para nosotros. Tenemos que intentar mantener el equipo más cerca del campo contrario para evitar eso», apuntó el delantero venezolano.

Marcos Llorente también se fue con «sabor agridulce» de La Coruña. «No es mal resultado, pero nos podíamos haber llevado el partido. Con los cambios no hemos sabido adaptarnos a lo que nos ha pedido el míster», apuntó el centrocampista madrileño en Radio Vitoria. Era la tónica general en la expedición vitoriana, que, pese a cosechar un resultado a priori positivo, no salió satisfecho de Riazor.