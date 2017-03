El estrecho cerco de los aficionados sin abono

Los aficionados del Alavés que no sean abonados comienzan a quedarse sin margen para hacerse con una codiciada entrada para la final de Copa. La vía del viaje oficial, la única que les garantiza una butaca en el Vicente Calderón el 27 de mayo, se encontraba a punto de agotarse a última hora de ayer. De hecho, Viajes Halcón, que ha gestionado cerca de 1.500 entradas por su condición de patrocinador, solo contaba con un puñado de billetes en el sector de grada lateral, que cuesta 110 euros por persona, con el hotel (obligatorio) y el traslado en autobús al margen. Es decir, todas las entradas del Fondo Norte que manejaba la agencia quedaron agotadas en menos de dos días.

En caso de no decantarse por esta opción para acudir a la final de Copa, los hinchas que no sean abonados deberán inscribirse en la tienda oficial de Mendizorroza o en la página web habilitada por el Alavés (www.betialaves.com) para entrar en el proceso de venta de las 16.020 entradas que ofrece el Alavés. El margen entre el número de abonados (por encima de los 15.000) y la existencia de localidades disponibles estrecha el cerco de los aficionados que no tengan el carné de temporada o sean accionistas.

La opción del viaje oficial es la única que permite hacerse con un billete para el Calderón antes del sorteo que se celebrará el 21 de abril, que delimitará el orden de preferencia que tendrán los abonados para seleccionar su sector en el estadio rojiblanco. Es decir, el hecho de que las entradas que posee Viajes Halcón se agoten hoy, tal y como se presume, no altera en absoluto la certeza de que todos los abonados tendrán su butaca garantizada el 27 de mayo. Tan solo implica que los pases cedidos por el club a la compañía se han asignado antes que el proceso de compra ordinario.

El orden de preferencia, en este sentido, recaerá sobre los accionistas que además sean abonados, quienes podrán escoger su sector e ir acompañados de un seguidor, siempre y cuando tenga también el carné de temporada. A continuación vendrán los socios que no sean inversores y, una vez concluidas esas dos primeras fases, será el turno de los accionistas no abonados, el primer grupo que no tendrá garantizado su asiento en el Calderón. En última instancia estará el público en general, que, en todo caso, contará con escasas localidades para acudir a la primera final de Copa del Rey del Alavés.

Miles de aficionados, mientras tanto, continúan con su pequeña peregrinación a Mendizorroza, el único punto físico en el que puede realizarse la inscripción para el sorteo. La mayoría de hinchas, no obstante, ha optado por la vía online, para evitar las colas que se han generado desde que el periodo de alta se abriera el pasado jueves. Los seguidores que quieran asistir al Calderón, no obstante, tendrán aún un amplio margen para apuntarse, en concreto hasta el viernes 7 de abril.

Los dos primeros días del proceso de inscripción para la compra de entradas para la final de Copa se han caracterizado por las colas que se han creado en la tienda de Mendizorroza. No es que miles de aficionados hayan acudido de golpe para apuntarse en el sorteo de los 16.020 billetes que ofrece el Alavés, sino que decenas de hinchas se han aglomerado por un proceso que se ha ralentizado por momentos. Para aligerar las colas, los abonados interesados deben llevar el carné de temporada del interesado en caso de ser socio, además del número del DNI (con fotocopia del documento, a poder ser), y una dirección de e-mail por petición. De esta forma, los seguidores esquivarán viajes exprés a librerías, llamadas a terceros en el momento de ser atendidos o carreras a casa para recoger el abono de la presente campaña.