Pellegrino asegura que ha empezado «a hablar con el club para renovar su contrato»

El entrenador del Deportivo Alavés, Mauricio Pellegrino, ha confesado que sueña «con levantar la Copa del Rey» en el Vicente Calderón y, aunque sabe que es «un partido muy difícil», cree que tienen «posibilidades» a pesar de que «el favorito es el Barcelona». El técnico argentino, que ha conseguido clasificar al Alavés para una final de Copa por primera vez ha desvelado que ha empezado «a hablar con el club esta semana para renovar su contrato» y ha mostrado su deseo de que se resuelva «pronto».

Sin embargo, no se ha querido pronunciar sobre si otros clubes le han llamado debido a la gran temporada que está completando en el club babazorro y ha dejado claro que él piensa «en el día a día» y en su trabajo «en el Alavés».

Pellegrino, que llegó al equipo el pasado verano y cumple su primera temporada en el banquillo alavesista, ha reconocido que «a principios de año» no se imaginaba que iba «a jugar con este equipo titular» con el que cuenta en la actualidad, pero entiende que puede ser así «porque los jugadores se están ganando» el puesto cada semana. «Hay muchos jugadores que están demostrando un rendimiento sostenido, pero no me gusta individualizar porque en los deportes de equipo todos necesitamos de todos», ha explicado el preparador.

De jugador a entrenador

Mauricio Pellegrino ha recapitulado para considerar que la mayor diferencia en el Alavés entre su etapa de jugador y la actual de entrenador es que «hoy hay mucha más armonía porque el club sabe lo que quiere, tiene marcado un camino y eso da una tranquilidad para los profesionales que están dentro». Ha rememorado que su última etapa como jugador en el club vitoriano durante el curso 2005-06 «fue un poco más turbia y más difícil», pero ahora, «tras diez años sin estar en Primera División, la gente se ha curtido mucho» y se nota «todo lo que se ha machacado esos años».

Ha admitido que han «sorprendido» en la Liga porque el equipo tiene «más puntos de los que la gente pensaba», pero ha justificado que «lo bonito del fútbol es que se puede romper con los pronósticos».

El entrenador alavesista ha preferido ser cauto y esperar a cuando falten «tres o cuatro» jornadas para ver si el Alavés es candidato a luchar por la séptima plaza que le da derecho a jugar competición europea y, hasta entonces, su objetivo es «conseguir 48 puntos».